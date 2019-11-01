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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Karşıyaka Spor Kulübü 107 yaşında! Armadaki ay-yıldız, bizzat Atatürk tarafından...

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Karşıyaka Spor Kulübü 107 yaşında! Armadaki ay-yıldız, bizzat Atatürk tarafından...

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan kulübün 107. yaşını coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Turgay Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşıyaka Mumaresei Bedeni Kulübü" adıyla 1 Kasım 1912’de Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Refik Civelek, Süreyya İplikçi, Osman Nuri ve Örnekköylü Hüseyin’in bir araya gelmesiyle kurulan Karşıyaka Spor Kulübü'nün 107. yaşını şanla ve şerefle kutladığını belirtti.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluşundan Kurtuluş Savaşı'na kadar hiçbir maçta yenilmediğini, İtalya ve Yunanistan şampiyonlarını birçok kez mağlup ettiğini bildiren Büyükkarcı, "İsmet İnönü ve Fahrettin Altay ile kulübü ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka Spor'un cepheden döndükten sonra yeniden kurmuş olduğu takımı ile İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemiştir. Türkiye spor tarihinin temel taşlarından olan Karşıyaka Spor Kulübü bir yaşam biçimidir." ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Kutsal formamızda taşıdığımız ay-yıldızın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisi tarafından verildiği bilinciyle mücadele etmeleri, bu emanetin bu kültürün olmazsa olmaz parçası olduğu bilincini sporcularımıza, taraftarlarımıza anlatmak ve göstermek bizlerin asli görevidir. Kurulduğundan bu yana cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan Karşıyaka Spor Kulübünün 107. yaşını coşkuyla kutluyoruz."

Karşıyaka Spor Kulübü 107 yaşında Armadaki ay-yıldız, bizzat Atatürk tarafından...

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