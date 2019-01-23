Karşıyaka son çeyrekte kopardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKarşıyaka son çeyrekte kopardı
GeriBasketbol Karşıyaka son çeyrekte kopardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
23.01.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Karşıyaka son çeyrekte kopardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karşıyaka son çeyrekte kopardı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Macaristan ekibi Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup etti. Pınar Karşıyaka grupta 3. galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını 13-10 önde geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı açarak ilk periyodu Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle 30-18 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Milosevic'in 3 sayılık basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, aradaki farkı 6 sayıya kadar (30-24) indirdi. Pınar Karşıyaka 17. dakika içinde Erdi'nin 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya çıkardı: 49-36. Toth'un etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan konuk ekibin bitime 1 dakika kala farkı 4 sayıya (49-45) düşürdüğü devreyi Pınar Karşıyaka, 52-47 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 61-57 önde geçse de konuk ekip 28. dakika içinde 66-65 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 75-72 galip durumda girdi.

Son periyodun başında Benke'nin 3 sayılık basketiyle 75-75 eşitliği yakalayan Szolnoki Olaj karşısında tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, 34. dakikada Walker'ın 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı: 85-78. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son dakikada rakibinin farkı 1 sayıya (96-95) indirmesine rağmen müsabakadan 102-95 galip ayrıldı.

Öte yandan, müsabakayı takip eden Altınordu'nun altyapı futbolcuları, tribüne iki kulübün armalarının bulunduğu, "Biz bugün Karşıyakalıyız" yazılı pankart astı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Milan Spanic (Slovenya)

Pınar Karşıyaka: Walker 21, Henry 11, Birkan Batuk 5, İlkan Karaman 12, Marei 15, Erdi Gülaslan 3, Evans 19, Egemen Güven 6, Berk Uğurlu 10, Berke Aygündüz

Szolnoki Olaj: Rowsey 24, Rudner 2, Benke 12, Milosevic 20, Andric 12, Kovacs 2, Vojvoda 16, Toth 7

1. periyot: 30-18

Devre: 52-47

3. periyot: 75-72

5 faulle çıkanlar: 32.07 Toth, 36.10 Andric (Szolnoki Olaj)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fernandao ülkesine döndü

Sevilla Barcelona maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İspanya Kral Kupası

Özbekistan Futbol Federasyonu, TFF'yi ziyaret etti

Barcelona'dan 75 milyon Euro'luk transfer