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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
24.11.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Karşıyaka serisine Afyon'da devam etti

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Karşıyaka serisine Afyon'da devam etti

ING Bank Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 75-66 yendi.

Maçın ilk periyodunda agresif savunma yapan ev sahibi ekip, Crawford ve Erdi Gülaslan ile bulduğu sayılarla önde başladı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında dengeyi sağlayan Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla maça ortak oldu. İlk periyodu Pınar Karşıyaka, 20-19 önde geçti.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor, Mbaye ve Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla farkı 13 sayıya kadar çıkardı: (28-41). Konuk ekip, ilk yarıyı da 41-31 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka'nın Metecan Birsen, Morgan ile bulduğu sayılara, ev sahibi takım Crawford ve Aldridge ile cevap vermeye çalıştı: (40-49). Yunus Emre Sonsırma'nın art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle üçüncü periyot Pınar Karşıyaka'nın 59-45 üstünlüğü ile geçildi.

Son periyotta maça Aldridge, Burak Eşlik ve Crawford ile tutunmaya çalışan ev sahibi takım agresif savunma ile rakibini durdurmaya çalıştı. Pınar Karşıyaka'da ise Taylor, Metecan Birsen ve Yunus Emre Sonsırma takımına katkı sağladı. Maçı Pınar Karşıyaka 75-66 kazandı.

Müsabakanın en skorer ismi 21 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Metecan Birsen oldu. Ev sahibi takımda Crawford 19 sayı üretti.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 19, Davis Jr 7, Erdi Gülaslan 9, Aldridge 13, Zanna 4, Burak Eşlik 11, Doğukan Şanlı 2, Fırat Alemdaroğlu 1, Ali Tuncer, Sinan Sağlam

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 21, Morgan 14, Triche, Taylor 14, Mbaye 8, Yunus Emre Sonsırma 11, Semih Erden 2, Nusret Yıldırım 3, Onuralp Bitim 2, Alp Karahan

1. Periyot: 19-20

Devre: 31-41

3. Periyot: 45-59

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