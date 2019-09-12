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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.09.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Karşıyaka Muğlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Karşıyaka Muğlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşıyaka-Muğlaspor maçı ile bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları oynanacak. İki takımın taraftarları da mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Karşıyaka Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Karşıyaka Muğlaspor maçı ile heyecan dolu bir karşılaşma bugün Ziraat Türkie Kupası'nda sahne alacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasındaki mücadelenin canlı yayın bilgileri alıyor. 

Karşıyaka Muğlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşıyaka Muğlaspor maçı bugün saat 18:30'da başlayacak. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ilk 2 haftada tek puan alabilen Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bu akşam 3. Grup’taki Muğlaspor’u Ege derbisinde ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı.

Bu turda rakibini mağlup eden taraf 3. tura yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak tarafı uzatmalar ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek. Teknik Direktör Mesut Toros’un bir grup taraftarın sosyal medyadaki tepkileri sonrası Başkan Turgay Büyükkarcı’nın güvenoyuyla istifanın eşiğinden döndüğü ev sahibi Karşıyaka, Muğlaspor randevusundan sonra ligde 3. haftayı bay takım olarak geçirecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, bu akşam yapılacak 3 müsabakayla sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda 66 takım yer aldı. Maçları kazanan takımlar, adını bir üst tura yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda bu akşam yapılacak maçların programı şöyle:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor (Pendik)
18.30 Karşıyaka-Muğlaspor (İzmir Atatürk)

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