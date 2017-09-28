Karesispor dualarla başlıyor

Sezonun açılış etkinliğine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, Antrenör Fahri Güler, Karesi Belediyesi Meclis üyeleri ve sporcuları katıldı. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi ilçesindeki gençlerin basketbola yatkın olduğunu, bu nedenle basketbol branşını sporda lokomotif olarak seçtiklerini belirtti. Yılmaz, "Bir sezonun başlangıcını birlikte yapıyoruz. Bölgesel Lig'den hiç beklemeden Türkiye Basketbol Ligi'ne çıktık. Bu ligde de takımımızdan başarı bekliyoruz" dedi.