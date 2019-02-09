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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.02.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Karatede ilk gün 8 madalya!

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Danimarka’nın Aalborg kentinde başlayan 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nın ilk gününde milli karateciler 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Gigantum Arena’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde ümitler kumite ile ümit, genç ve 21 yaş altı ferdi kata dallarında madalya dağıtıldı. Ferdi kata dalında dört final mücadelesine çıkan milli takımda Menekşe Vardar ümit bayanlarda Slovak Michaela Cukanova’yı mağlup ederek kariyerinin en büyük başarısına ulaştı. Genç bayanlar kata dalında İtalyan Sara Soldano’yu mağlup eden Keyda Nur Çolak da bu kategoride üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Ümitler dünya şampiyonu unvanı ile ilk kez gençlerde mücadele eden Enes Özdemir, İtalyan Alessandro Cricco karşısında kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası’nda 21 yaş altı bayanlar kata dalında finale yükselen Arzu Firdevs Koç, İtalyan Carola Casane’ye mağlup olarak gümüş madalyada kalırken, Alman Morris Tellocke’yi mağlup eden Emre Vefa Göktaş ise bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

Kata dalında yapılan madalya müsabakalarının ardından ümitler kumite mücadelelerine geçildi. Kumite 57 kiloda Ömer Faruk Yürür, finalde İskoç Jacob Smart karşısında 1-0 kazanırken, +70 kiloda da Ahmet Bulut, Kosovalı Melos Gashi’yi 1-0 ile geçti ve kariyer zirvesi yaptı. Ümit bayanlar kumite 47 kilo üçüncülük maçında Müşerref Özdemir, Portekizli Lea Barros’u 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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