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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 00:45, Son Güncelleme:

Karatede bir altın bir bronz

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Karatede bir altın bir bronz

Karate 1 Premier Lig'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ilk ayağında Türkiye, bir altın, iki bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7 etap üzerinden organize edilecek Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk etabı Fransa'da yapıldı. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren müsabakalar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında 82 ülkeden 776 karateci mücadele etti. 

Geçen yılı Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olarak kapatan Serap Özçelik Arapoğlu, sezona altın madalyayla başladı. Kadınlar kumite 50 kilo finalinde Japon Miho Miyahara'yı 6-0 yenen Serap, şampiyonluğa ulaştı. 

Kadınlar kumite 61 kiloda üçüncülük maçına çıkan Merve Çoban, karşılaştığı İranlı Rozita Alipourkeshka'nın diskalifiye olmasıyla organizasyonu bronz madalya ile noktaladı. 

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise Fransa'yı mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu. 

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