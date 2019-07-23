Kadınlar EuroCup’ta kuralar çekildi! Temsilcilerimizin rakipleri...
Kadınlar EuroCup’ta çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, Galatasaray, Hatay BŞB ve Orman Gençlik’in rakipleri belli oldu.
Beşiktaş önümüzdeki yıl EuroCup B Grubu’nda Spartak Vidnoje, PBC Moskova ve BC Prishtina ile mücadele edecek.
Orman Gençlik ise çekilen kura sonucunda C grubunda Basket Umea, Polkowice ve Kayseri-Noginsk maçının galibiyle eşleşti.
C grubundaki diğer temsilcimiz Hatay BŞB de Enisey, Tsmoki Minsk ve Ruzomberok ile bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek.
Galatasaray’ın rakipleri ise E grubunda Artego Bydgoszcz, Lulea Basket ve ACS Sepsi oldu.
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