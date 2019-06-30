Kadınlar EuroBasket 2019'a Macaristan maçıyla veda ediyoruz! iddaa'da favori...
Önce İtalya'ya, ardından da Slovenya'ya yenilip gruptan çıkma şansını yitirdik... Macaristan maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Slovenya'yı son periyotta, İtalya'yı ise ikinci yarıdaki etkili oyunuyla deviren Macaristan, grubun zirvesinde yer alıyor.
- İtalya karşısında son anlarda, Slovenya karşısında ise son periyotta dağılan A Milli Kadın Basketbol Takımımız ise turnuvaya veda etti.
- Slovenya maçında Kiah Stokes'un 17 sayı ve 19 ribauntluk performansı yetmemişti, İtalya maçında ise "Sottana-Zandalasini" ikilisini durduramamıştık...
- Macaristan'da dikkat çeken oyuncu Yvonne Turner oldu. (16.5 sayı - 6.5 ribaunt - 4 asist)
MİSLİ.COM ÜYELERİ "MACARİSTAN" DİYOR!
iddaa bültenine hem handikaplı, hem de handikapsız olarak karşılaşmaya oynayan Misli.com üyeleri, Macaristan tarafına yoğunlaşmış durumda...
715 kodlu handikapsız oyunda 2,45 oranıyla Macaristan tercih edenler %80 seviyelerine ulaştı!
683 kodlu handikaplı oyunda ise 126.5'tan açılan ALT/ÜST bareminde, ÜST oynayanların çoğunlukta olduğunu görüyoruz.
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