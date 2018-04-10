Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı VitrA
Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'in rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, ilk iki seti kazanarak şampiyonluğa ulaştı
1999’da adı Kupa Galipleri Kupası iken müzesine götürdüğü CEV CUP’u 2. Kez kazanan Eczacıbaşı sezonu Avrupa’nın zirvesinde tamamlamayı başardı.
2015’te Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2015 ve 2016’da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı Vitra 5’nci Avrupa Kupası’nı da müzesine götürdü.
BOSKOVIC FARKI
Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak kupa yolunda İstanbul’a büyük ir avantajla dönen Eczacıbaşı Vitra dün Burhan Felek Spor Salonu’nu dolduran yaklaşık 5 bin kişinin taraftarı önünde Belarus takımı Mınchanka Mınsk’i zorlanmada 3-0’la geçerek kupaya uzandı. Setlerde özellikle Boskovic oyuna ağırlığını koyarken Larson’da çok etkili oynadı.
KUPAYI DA TÜRK VERDİ
Geçtiğimiz dönem Türkiye Voleybol Fedrasyonu Başkanlığı yapan bu yıl da CEV As Başkanlığı ve FIBB Yönetim Kurulu üyesi görevini yürüten Özkan Mutlugil Avrupa Şampiyonu Eczacıbaşı takım kaptanı Jordan Larson’a verdi. Takım kupayla büyük sevinç yaşarken Brezilyalı teknik adam Marco Aurelio Motta da kupayla sevinç yaşadı
TÜRK KADINLARI YAPABİLECEKLERİNİ GENE GÖSTERDİ
Törende ayrıca Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Klübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaı Yönetim Kuruu üyeleri Erdal Karamercan, Sedat Birol, Sacit Basmacı maç sonunda büyük sevinç yaşadılar. Farik Eczacıbaşı takım liberosu Simge Aköz’e sarılarak kucaklayıp havaya kaldırdı. Faruk Eczacıbaşı takım olarak Avrupa’nın bu anlamlı kupasını çok hakkettiklerini belirtirken “ Türk kadınlarının olanak sunulduğunda neler yapabileceğini voleybolda bir kez daha dünyaya gösterdiğimiz için çok mutluyuz.” Dedi.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Roberto Boris(xxx) (İtalya ), Jana Nıklova(xxx) (Slovakya)
Setler: 25-17, 25-17, 25-17
Süre: 25, 25, 26 (1.16)
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson(12), Büşra(7), Boskovic(13), Meliha(5), Adams(4), Ognjenovec(4), Simge(L) (-), Gözde(-), Beyza(-), Hande(4)
MINCHANKA MINSK: Volha(-), Sakolchk(5), Nadzeya(7), Hanna (7), Barysevich(9), Vika(10), Konon(L), Prasolava(-), Kavalchuk (6)
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