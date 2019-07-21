Juventus Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus Tottenham maçı için geri sayım devam ediyor. Öğlen saatlerinde gerçekleşecek olan hazırlık maçında İtalya temsilcisi Juventus ile İngiliz ekibi Tottenham kozlarını paylaşacak. Peki, Juventus Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İtalyan ekibi Juventus, İngiltere ekibi Tottenham'ı bir kez daha konuk ediyor. Bugüne dek dört kez karşı karşıya gelen takımların mücadelelerinde 2 kez Juventus sahadan galibiyet sevinciyle ayrılırken 1 karşılaşmadan da Tottenham sahadan galibiyetle ayrılmıştı. İki takım arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle sona ermişti. Peki, Juventus Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İki ekibin hazırlık mücadelesi Türkiye'deki futbolseverleri de ekran başına kilitleyecek. 21 Temmuz 2019 Pazar günü oynanacak olan maç saat 14:30’da başlayacak ve karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
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