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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.08.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Juventus Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Merih oynayacak mı?

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Juventus Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Merih oynayacak mı?

Juventus Napoli maçı için geri sayım devam ediyor. İtalya Ligi'nde liderlik mücadelesinin en büyük adaylarından birisi olan Juventus, Napoli ile çetin bir mücadeleye çıkacak. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus, son 10 maçta 6 kez galip geldiği Napoli karşısından 3 puanla ayrılmaya odaklanacak. Peki, Juventus Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Merih Demiral'ın oynayıp oynamayacağı henüz belirsizliğini koruyan Juventus Napoli maçı, İtalya Ligi'nde sıralamayı yeniden belirleyecek. Galibiyet elde etmesi halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini alacak olan Juventus, kendi evinde oynamanın avantajını yaşayacak. Peki, Juventus Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Seri A'nın ikinci hafta mücadelesinde Juventus, Napoli'yi konuk edecek. 31 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

MİLLİ TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı.      2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı.         

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabakalar için açıklanan aday kadroda iki yeni futbolcu kendisine yer buldu

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen ve bu yaz İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma'ya transfer olan savunma oyuncusu Mert Çetin ile Trabzonspor'un başarısında önemli rol alan Abdulkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşayacak.

 

15 OYUNCU YURT DIŞINDAN

Milli takıma davet edilen 29 futbolcunun 15'i yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna İtalya'dan 4, Fransa ve Almanya'dan üçer, İngiltere ile İspanya'dan ikişer, Belçika'dan ise 1 futbolcu çağrıldı.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ve A Milli Takım'a davet edilen futbolcular şöyle:

Sinan Bolat (Royal Antwerp), Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan, Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin, Cengiz Ünder (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).      

 

GALATASARAY'DAN FUTBOLCU YOK

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yer almadı.

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen oyuncular, geçmişte A Milli Takım'ın büyük oranda iskeletini oluşturuyordu. Şenol Güneş, belirlediği 29 kişilik aday kadroya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan toplam 8 oyuncuyu alırken, Galatasaray kadrosunda bulunan hiçbir oyuncuya davet göndermedi.

Ay-yıldızlı kadroda Beşiktaş'tan Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak yer aldı.

A Milli Takım'a davet edilen ve Türkiye'de top koşturan diğer futbolcular şöyle:

Mert Günok, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Nazım Sangare (Antalyaspor), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor).  

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