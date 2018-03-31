Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Juventus Milan maçı İtalya Ligi'nde iki önemli takımı karşı karşıya getirecek. Ezici bir şekilde Juventus'un üstün çıktığı Milan karşılaşmaları, Türkiye dahil birçok ülkede canlı yayınlanacak. Peki, İtalya Serie A'da şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyen Juventus'un Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
Juventus Milan maçı Serie A'da dengeleri yeniden belirleyecek. 75 puan ile liderlik koltuğunda oturan Juventus, en yakın rakibiyle aralarında bulunan 2 puanlık farkı, Milan maçıyla devam ettirmek istiyor. Peki, Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
JUVENTUS MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
İtalya Serie A'da 30. hafta kapsamında Juventus, Milan'ı ağırlayacak. 31 Mart Cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.
Bu ligde Juventus evinde 5 maçtır kazanıyor, evinde 9 maçtır kaybetmiyor, toplamda 16 maçtır kaybetmiyor.
Bu ligde Milan deplasmanda 3 maçtır kazanıyor, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kazanıyor, toplamda 10 maçtır kaybetmiyor.
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