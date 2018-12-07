Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında lider Juventus, kendi sahasında ezeli rakibi İnter'i konuk edecek. Şu ana kadar 14 haftada 40 puan toplayan Juventus ile 29 puan toplayan İnter'in karşı karşıya geleceği bu heyecan dolu müsabakaya kısa bir süre kala, yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A'da "İtalya derbisi" olarak anılan haftanın maçında, lider Juventus, son haftalarda yükselişte olan İnter'i ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu kritik maçtan üç puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte, Juventus İnter maçına dair merak edilenler...
Bu akşam Alianz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Bu kritik müsabakada Massimiliano Irrati düdük çalacak. Muhtemel 11'ler şöyle;
Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, de Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo
İnter: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah, Brozovic, Vecino, Politano, Mario, Perisic, İcardi
MAÇA DAİR DETAYLAR
Sami Khedira ve Andrea Barzagli sakat, Alex Sandro'nun da maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Serie A'daki son 5 maçında fire vermeyen Juventus, 3 Kasım 2012'den beri de iç sahada Inter'e kaybetmiyor. (5 maç - 3 galibiyet - 2 beraberlik)
Son 4 resmi maçını gol yemeden kazanan Juve'nin hücum hattında 'Dybala, Mandzukic, Ronaldo' oynamaya devam edecek. Orta sahada ise 'Bentancur, Pjanic, Matuidi' üçlüsü bekleniyor.
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