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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
Kaynak: AA / Foto: AP
14.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

John Isner'den Avustralya Açık'a şok veda!

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John Isner'den Avustralya Açık'a şok veda!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 9 numaralı seribaşı John Isner, ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, ABD'li John Isner ile dünya sıralamasının 97. basamağındaki vatandaşı Reilly Opelka karşılaştı.

21 yaşındaki Opelka, 3 saat süren maçı 7-6, 7-6, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanarak 2. tur biletini aldı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 237 numarası James Duckworth'ü 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, dünya 42'ncisi Adrian Mannarino karşısında ilk iki sette zorlansa da korttan 3-1 (6-3, 5-7, 6-2, 6-1) galip ayrıldı.

10 numaralı seribaşı Karen Khachanov, Peter Gojowczyk'i, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas da Matteo Berrettini'yi 3-1 yenerek tur atladı.

- Kerber 2. turda

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber, ilk turda karşılaştığı dünya 92 numarası Polona Hercog'a 6-2'lik setlerle 2-0 üstünlük kurdu.

5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya sıralamasının 93. basamağındaki Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens, Alison Riske'yi, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ise Anna Kalinskaya'yı 2-0 ile geçerek yoluna devam etti.

2008 şampiyonu Maria Sharapova da Harriet Dart'ı oyun vermeden mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.

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