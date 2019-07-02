Jimmy Durmaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? Türk takımlarında da oynamıştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriJimmy Durmaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? Türk takımlarında da oynamıştı
GeriSpor Jimmy Durmaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? Türk takımlarında da oynamıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
02.07.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Jimmy Durmaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? Türk takımlarında da oynamıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jimmy Durmaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? Türk takımlarında da oynamıştı

Jimmy Durmaz transfer gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer buldu. Jimmy Durmaz kimdir ve kaç yaşındadır sorusu ile oyuncunun bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Türk takımında da forma giyen Jimmy Durmaz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989 tarihinde İsveç'in Örebro kentinde dünyaya geldi. Futbola İsveç'te BK Forward gençlik kulübünde başlayan Jimmy Durmaz, 2008 yılında Malmö FF'e transfer olmuştur. Burada 4 yıl forma giydikten sonra Gençlerbirliği takımına 580 bin euro bedelle transfer olan Jimmy Durmaz, 2014 yılında 2 milyon euro bedelle Olympiakos kadrosuna dahil olmuştur. 2016 yılında ise ibreyi Fransa'ya çeviren Jimmy Durmaz, Toulouse formasını terletmeye başlamıştır. Türk pasaportuna da sahip olan oyuncu, yeni kulübü ile bonservisi elinde bir şekilde sözleşme imzalayacak.

1,80 boyundaki sol ayağına hakim oyuncu aslen sol kanatta forma giymekte, ihtiyaç halinde ise sağ kanat ve on numara mevkilerinde de görev alabilmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Jimmy Durmaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? Türk takımlarında da oynamıştı
Galatasaray son dakika haberi! Sürpriz golcüyü duyurdular...
Brezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Sergen Yalçın: “4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var”