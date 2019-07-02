Jimmy Durmaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? Türk takımlarında da oynamıştı
Jimmy Durmaz transfer gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer buldu. Jimmy Durmaz kimdir ve kaç yaşındadır sorusu ile oyuncunun bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Türk takımında da forma giyen Jimmy Durmaz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989 tarihinde İsveç'in Örebro kentinde dünyaya geldi. Futbola İsveç'te BK Forward gençlik kulübünde başlayan Jimmy Durmaz, 2008 yılında Malmö FF'e transfer olmuştur. Burada 4 yıl forma giydikten sonra Gençlerbirliği takımına 580 bin euro bedelle transfer olan Jimmy Durmaz, 2014 yılında 2 milyon euro bedelle Olympiakos kadrosuna dahil olmuştur. 2016 yılında ise ibreyi Fransa'ya çeviren Jimmy Durmaz, Toulouse formasını terletmeye başlamıştır. Türk pasaportuna da sahip olan oyuncu, yeni kulübü ile bonservisi elinde bir şekilde sözleşme imzalayacak.
1,80 boyundaki sol ayağına hakim oyuncu aslen sol kanatta forma giymekte, ihtiyaç halinde ise sağ kanat ve on numara mevkilerinde de görev alabilmektedir.
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