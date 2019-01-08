Jasikevicius: 'Her küçük detay önemli olacak'
Zalgiris Kaunas başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Turkish Airlines EuroLeague’de Zalgiris Kaunas’ın Anadolu Efes‘i bugün saat 21:30’da ağırlayacağı karşılaşma öncesinde Sarunas Jasikevicius ve Marius Grigonis açıklamalarda bulundu.
Sarunas Jasikevicius’un maç öncesi açıklamaları şu şekilde:
“Yaz aylarında Anadolu Efes, transferlerini açıklarken bu takımın sınırsız bir hücum potansiyeli olacağı açıktı. Ayrıca sezona da gerçekten iyi başladılar. Karşılaşmaların ilk periyodundan büyük farklar yakaladılar o nedenle çok dikkatli olmalıyız. Her küçük detay önemli olacak. Alan paylaşımında çok iyi olmalı ve sert perdelemelerine karşı dikkatli olmalıyız.”
Marius Grigonis ise maç öncesinde şu ifadeleri kullandı:
“Anadolu Efes harika bir sezon geçiriyor ve bu dengeli kadrolarına bakılınca hiç de sürpriz değil. Her pozisyonda çok tecrübeli silahları var. Zalgirio Arena’da bir kez daha tamamen dolu tribünler önünde olacağız. Bu bizim için harika bir motivasyon kaynağı. Diğer tarafta ise Anadolu Efes‘te James Anderson, Brock Motum ve Vasilije Micic gibi üç eski Zalgiris‘li oyuncu var. Dolayısıyla onlar bu atmosfere hazır.”
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