Jan Vesely: "Obradovic kadar basketbolu bilen biri yok"
Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Jan Vesely, Euroleague'in resmi sitesine açıklamalarda bulundu.
Koç Zeljko Obradovic'in takım üzerindeki etkisine değinen Çek pivot, takımın muhteşem formunu da uzun süredir birlikte oynamalarına bağladı.
Obradovic'in basketbol anlayışının eşsiz olduğunu dile getiren Vesely, "Çok hırslı birisi ve basketbolu onun kadar bilen biri daha yok. Oyun içindeki her varyasyonu biliyor. Oyun içinde ben nasıl skor yaptığımı, neler yaptığımı bilmiyorum ama o herkesi takip ediyor. Bu ona bahşedilmiş bir hediye. NBA'den sonra onunla hep iyi ilişkilerim oldu. Bana şans verdi. Burada bulunma fırsatını açtı. Benim kapasitemi biliyor ve yapamayacağım bir şeyi benden istemiyor. Kendi oyunumu oynamamı sağlıyor ve herkesten aynı şeyi istiyor." diye konuştu.
Takımın şu anda çok iyi oynadığını ifade eden yıldız oyuncu, "Uzun zamandır birlikteyiz. Sadece iki oyuncu değişti ve değişiklikler olumlu yansıdı. Birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. Soyunma odasında çok sıcak ve arkadaşça bir atmosfer var. Bu da sahaya yansıyor." ifadelerini kullandı.
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