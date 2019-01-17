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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
17.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

James Harden 58 sayı attı, yetmedi!

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James Harden 58 sayı attı, yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'e uzatmada 145-142 yenilen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 58 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist üretti.

Houston Rockets ile Brooklyn Nets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Konuk ekip Nets, 131-131'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 145-142 kazandı.

Nets'te Spencer Dinwiddie 33 sayı, 10 asist, Jarrett Allen da 20 sayı, 24 ribauntla "double double"a imza attı. DeMarre Carroll 22, Treveon Graham 21 sayılık katkıda bulundu.

Memphis Grizzlies'e 57 sayı atmasının ardından 58 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist üreten Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden'ın gayreti galibiyete yetmedi.

Bu sezon 4'üncü, kariyerinde 13. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, LeBron James'i geçerek NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinde tek başına 6. sıraya yerleşti.

Üst üste 18. kez 30 sayı barajını geçen Harden, Elgin Baylor'ın 1961-62 sezonundaki serisini yakaladı. Harden böylece 65, 31, 25 ve 20 maçla ligin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Wilt Chamberlain'in arkasından 5. sırada yer aldı.

WARRIORS-PELICANS MAÇINDA 3 SAYI REKORU

Golden State Warriors'ın sahasında New Orleans Pelicans'ı 147-140 mağlup ettiği karşılaşma, takımların 3 sayı gösterisine dönüştü. Müsabakada, Warriors'ın 24, Pelicans'ın 19 olmak üzere toplamda atılan 43 üç sayılık basketle NBA rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41 basketle bu sezon oynanan Golden State Warriors-Sacramento Kings maçında kırılmıştı.

Art arda 6. galibiyetini alan Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 5 ribaunt, Kevin Durant 30 sayı, 15 ribaunt ve Draymond Green 17 sayı, 14 asist, 6 ribauntla oynadı.

Pelicans'ta Anthony Davis 30, Nikola Mirotic 29, Jrue Holiday 25 ve Julius Randle 23 sayı kaydetti.

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

etroit Pistons-Orlando Magic: 120-115 (uzatmada)
Boston Celtics-Toronto Raptors: 117-108
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 142-145 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 101-111
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 101-105
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 129-112
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 109-129
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 147-140 

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