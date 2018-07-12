James Anderson Anadolu Efes'te
Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki takımında forma giyen James Anderson'u transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerinde daha önce Amerikan
Basketbol Ligi (NBA) dışında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ve Rusya'nın Khimki takımlarında oynayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Türkiye'de Darüşşafaka forması da giymişti.
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