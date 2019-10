'İyi birey yetiştiren gerçek bir aileyiz'

Daha ilk dakikadan itibaren dikkatimi çeken nokta; binaya giriş yaptıktan sonra karşıma çıkan öğrenciler ve onların aralarında yer alan hem alt yaş kategorilerinde mücadele eden hem de A takımda forma giyen basketbolcuların varlığıydı.

Akabinde alt katta kafe ve yemekhanenin bulunduğu kata inip idmandan yeni çıkan Bahçeşehir Koleji takım kaptanı Can Altıntığ ve ABD’li yıldız JaJuan Johnson’la buluştum. Her zamanki gibi güleryüzleriyle beni karşıladılar ve minik öğrencilerin de yer aldığı alanda röportajımıza başladık. Kaptan Can Altıntığ, anlattıklarıyla nasıl fark yarattıklarını âdeta özetledi...

“Öğrenci, öğretmen, sporcu bir arada”

Geçen sezon başı Bahçeşehir Ailesi’ne katıldım. Genelde, “Aile gibiyiz” cümlesi bir transfer dönemi klasiğidir ama Bahçeşehir’de bu, gerçeğin ta kendisi... Bir kulüp düşünün; geleceğin sporcu adayı öğrenciler, öğretmenler, sporcular ve kulüp çalışanları bir arada... İşte gerçekten aile olmak da budur. Sezon açılışındaki sohbetlerimizde sportif başarı sözü tabii ki geçti ama kısa süreli... Yeni sezonda Avrupa’da da varız. Sportif başarı çok önemli ama aslolan iyi bireyler yetiştirmektir. Bizim için en kritik nokta, centilmenlik çerçevesindeki mücadelemizden asla taviz vermemek...

Evgeny Grinko ve Zweig hayranı...

Bahçeşehir Koleji; eğitim, spor ve sanatın bir arada yürüdüğü çok değerli bir kurum. Biz basketbolcular, hep gençlerimize örnek olmak isteriz. - Ben mesela gitar çalmaya başladım. Pek çok müzik türüne ilgim var. Evgeny Grinko’nun sanatıyla aramda apayrı bir bağ söz konusu... Beni en çok etkileyen kitaplar arasında; Stefan Zweig’dan Satranç’ı sayabilirim. Zülfü Livaneli ve Sabahattin Ali’nin tüm kitaplarını okudum. - Bence sadece basketbolda değil; her konuda çok çalışmak, hep araştırmak ve vicdani açıdan iyi niyeti korumak çok önemli... Bizler, genç kardeşlerimizin her konuda, her zaman yanındayız.

ÇOCUKLARIN VARLIĞI MODUMUZU YÜKSELTİYOR

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün ABD’li uzun forveti JaJuan Johnson’la Bahçeşehir Koleji Maltepe Kampüsü’nde bir araya geldik. Johnson, “Bu sezon Avrupa’da yarışacağız ve bu sert bir sezon olacağına işaret. Takım kimyamız gün geçtikçe daha da güçleniyor. Ben de hep daha iyi oluyorum. Yılın doğru zamanlarında doğru ivmeler yakalayıp çok iyi yerlere geleceğiz” dedi.

“İSTİKRAR ÖNEMLİ”

JaJuan, “Burada, Maltepe Kampüsü’nde her an çocuklar ve gençlerle beraberiz. Onlarla olmak çok iyi hissettiriyor. Bence bir insanın diğerine verebileceği en güzel hediye gülümsemek. Öğrenciler modumuzu yükseltiyor. Gençlere tavsiyem, hangi işi yapmak istiyorlarsa ona istikrarlı şekilde vakit ayırmalarıdır” diye konuştu.

Obradovic parkede lider dışarıda baba

Fenerbahçe Beko A takımındaki ikinci sezonuna giren 2000 doğumlu genç yetenek Efe Ergi Tırpancı, Hürriyet’e açıklamalarda bulundu. Basketbolun yanı sıra spor psikolojisine de büyük ilgi duyan Ergi, eğitim hayatıyla ilgili soruma şu yanıtı verdi: “Bu sene Işık Üniversitesi’ne geçtim. Medya ve iletişim okuyorum. Işık Üniversitesi’nde oynadığım takımımız da 1. Lig’e çıktı. Şu anda okul bana her anlamda çok yardımcı oluyor. Ekstra olarak spor psikolojisi dersi alıyorum ve bu benim çok daha iyi hissetmeme, çok daha önemli gözlemler yapmama fırsat tanıyor.”

“BİZE YOL GÖSTERiYOR”

Obradovic’e dair de yorumlarda bulunan Ergi Tırpancı, “Obradovic her şeyin dozunu her yerde iyi ayarlıyor. Antrenmandaysak, idmanı bitiririz. Sonra sohbete ve şakaya geçeriz. Onun için her şeyin bir yeri ve zamanı var. İşleri birbirine karıştırmamayı çok iyi biliyor. Fakat saha içinde bir lider, saha dışında bir baba gibi... Her zaman ileri görüşlü karakteriyle yolumuza ışık tutuyor” dedi.

“GELİŞİMİN SONU YOK”

''Koç her zaman çok açık sözlü bir insan. Herkesin içinde ne düşündüğünü açıkça söyleyen birisi. Bana hep, ‘Bunu yaparsan bir gün olacaksın, bunu yapamazsan olmayacaksın’ diyor” ifadelerini kullanan Ergi, “Bu aralar Obradovic’in bana en çok söylediği şey, ‘Şut at’ oluyor. ‘O potansiyelin var, üzerine git’ diyor. Gelişimin sonu yok. Tek odak noktam da bu'' şeklinde konuştu.