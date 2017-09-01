İtalyan pilot antrenmanda kaza geçirdi

ROSSİ’nin takımı Movistar Yamaha’dan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki pilotun memleketi Urbino’daki akademisine bağlı gençlerle enduro tarzı motosikletiyle antrenman sürüşü sırasında düşerek, kaza yaptığı ifade edildi. Kaza sonucunda Urbino Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde, başarılı pilotunun sağ bacak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edildiği belirtildi.
İtalyan Rainews24’ün haberinde de kazada, Rossi’nin daha önce sakatlık geçirdiği sağ bacağının motor ile zemin arasında sıkıştığına işaret edildi. Haberlerde, İtalyan pilotun uzun bir süre pistlerden uzak kalmasından endişe edildiği aktarıldı. Ünlü pilotun babası Graziano Rossi, “Onunla konuştum. Bacağının kendisini son derece kötü etkilediğini söyledi. İyimser değildi” dedi.