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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Haber Giriş: 15.10.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

İsveç İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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İsveç İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İsveç İspanya maçı, Euro 2020 F Grubu'nda dengeleri değiştirecek. Kariyerleri boyunca İspanya ile 7 kez karşılaşan İsveç, bu maçlardan sadece ikisini galibiyetle tamamlarken, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılmıştır. Peki, İsveç İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İsveç İspanya maçı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Gruptaki 8'nci maçına çıkacak olan İsveç, İspanya karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, İsveç İspanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

İSVEÇ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 F Grubu 8. Hafta maçında İsveç, İspanya'yı konuk edecek. 15 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

RONALDO'DAN YENİ BİR REKOR

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 700 gole ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 34 yaşındaki Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Ukrayna filelerini havalandırdı ve kariyerinde 7. kez "dalya" dedi.

Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla 2000'li yılların futboluna damga vurdu.

ÖNÜNDE 5 İSİM VAR

Ronaldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor.
Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pele'nin 767 golle Biscan'ı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskas'ın 746, Alman Gerd Muller'in 735 golü bulunuyor.

EN ÇOK GOL REAL MADRİD FORMASIYLA

Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı.
Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 2009-18 yıllarında başkent ekibinin formasıyla 450 gol kaydetti.
Ronaldo'nun Manchester United'da 118, Sporting Lizbon'da 5, devam eden Juventus kariyerinde 32, Portekiz Milli Takımı'nda ise 95 golü bulunuyor.

MİLLİ TAKIMDA 30'UNDAN SONRA AÇILDI

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'le şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde 30'undan sonra daha iyi bir performans sergiledi.
30 yaşından önce milli formayla 118 maça çıkan ve 52 gol atan yıldız futbolcu, 30 yaşından sonra çıktığı 44 mücadelede ise 43 kez rakip fileleri havalandırdı.

"DEVLER LİGİ"NDE TÜM ZAMANLARIN EN GOLCÜSÜ

Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 164 maçta 127 gol kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor.
Ronaldo'yu 137 maçta 112 gol bulan Barcelona'dan Messi takip ediyor.

BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN RONALDO

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.
Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

7 KEZ "KRAL" OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.
1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

ALTIN TOP KOLEKSİYONU

Manchester United'da bir kez Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madrid'de bu koleksiyonunu geliştirdi.
Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti.

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