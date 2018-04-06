İşte Rodrıgues gerçekleri
Premier Lig ekiplerinin radarında olan Garry Rodrigues’in, Trabzonspor karşılaşması öncesinde 4 günlük bir serum tedavisi gördüğü öğrenildi. Oyuncunun menajeri, “Aklı karışacak olsa bu yazın olurdu” dedi.
GARRY Rodrigues gerçekleri... İngiltere Premier Lig Kulüplerinin radarında olan Galatasaraylı Garry Rodrigues’in, takımının 2-1 galip bitirdiği Trabzonspor karşısında sergilediği performans, “Teklifler olumsuz etkiledi. Motivasyonunu bozdu ve kötü oynamasına sebep oldu” eleştirilerinin yükselmesine neden oldu.
Ancak perde arkasındaki gerçeklere Hürriyet ulaştı. Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues, Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca tek idmanla ve tam 4 günlük serum tedavisinin ardından, büyük fedakârlık yaparak çıkmıştı.
EVİNDE ÖZEL TEDAVİ GÖRDÜ...
- MİDESİNİ üşüten ve ağır gribal enfeksiyon geçiren Garry Rodrigues, geçen hafta 4 gün boyunca antrenmana çıkamadı.
Evinde 4 gün boyunca serum tedavisi gören Garry Rodrigues, Trabzonspor maçı öncesinde yalnızca Cumartesi günü son taktik antrenmanında yer aldı. Oynamak isteyen Rodrigues’e, hem teknik heyet hem de sağlık kurulundan izin çıkınca Trabzonspor mücadelesinde formayı giydi.
İngiltere başta olmak üzere Almanya ve İspanya’daki kulüplerden de teklif alan Garry Rodrigues’in performansının bu yüzden düştüğü eleştirilerine ise oyuncunun menajeri Ceylan Çalışkan yanıt verdi.
“MOTİVASYONUNU BOZAN HİÇBİR ETKEN YOK”
- MENAJER Ceylan Çalışkan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Garry Rodrigues geçtiğimiz hafta tam 4 gün idmana çıkamadı ve serum yedi. Yazın transfer döneminde 2 İngiliz kulübü Rodrigues’i transfer etmek istedi. Ancak başkan ve o dönemki yönetim Rodrigues’i kesinlikle bırakamayacaklarını, şampiyonluğun Galatasaray için önemli olduğunu vurgulayıp teklifleri reddetti. Bu durum tam tersi Rodrigues’i motive etti” ifadelerini kullandı.
Ceylan Çalışkan ayrıca, “Sezon başında yaşananlar, Rodrigues’in daha da iyi oynamasını sağladı. Aklı karışacak olsa yazın karışırdı. Rodrigues’in motivasyonunu bozan bir şey yok. Şampiyonluk yarışına ve kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu kazanmaya konsantre” diye konuştu.
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