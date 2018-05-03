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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Ali NACİ KÜÇÜK
03.05.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

İşte Özbek’in yeni 11’i

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İşte Özbek’in yeni 11’i

G.Saray Başkanlığı'na yeniden aday olan Dursun Özbek, bu kez daha tecrübeli isimleri listesine aldı. Eski yönetiminden sadece bir isme yer veren Özbek, şu ana kadar kesinleşen listesine 11 yeni isim aldı. Özbek, bugün son görüşmelerini yapıp, 3 isim daha ekleyerek adaylığını resmileştirecek.

GALATASARAY’da başkanlığa yeniden aday olan Dursun Özbek, seçime yepyeni bir yönetim kurulu listesiyle girecek. Bugün divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu başta olmak üzere, 33 kişilik listesini teslim edecek olan Özbek, birlik ve beraberliği sağlamak, G.Saray değerlerini bilen bir ekip oluşturmayı prensip edindiğini söyledi. Yöneticilik tecrübesi olan isimlerden ekibini oluşturmak için titiz bir çalışma yürüten Özbek, Ocak 2018’de başkanlık yarışını kaybettiği listeden sadece iki ismi kadrosuna dahil etti. Kısaca Özbek, 4 ay sonra 11 farklı ismi yönetim kuruluna alarak, yola çıktı.

CANAYDIN’IN OĞLU SİCİLDE

- Yönetim kurulu listesinin yanı sıra Özbek, sicil ve disiplin kurulu için iki önemli isimle yola çıkma kararı aldı. Galatasaray Kulübü’nde merhum başkanı Özhan Canaydın’ın oğlu Murat Canaydın, sicil kurulu listesinde yer aldı. Özbek, disiplin kuruluna ise sarı kırmızılı camianın önemli ismi ve ocak ayında Mustafa Cengiz’in listesinde yer alan Celal Açar’a da yer verdi. Bugün saat 17:00’ye kadar listesini teslim edecek olan Dursun Özbek’in yönetim kurulundaki 13 isim ise kesinleşti.

İŞTE KESİNLEŞEN İSİMLER

- Eski başkan Adnan Polat döneminde başkan yardımcılığı görevi yapan Taner Aşkın, Niyazi Yelkencioğlu, Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Prof. Dr.İbrahim Ziyal, Dikran Gülmezgil, Erol Erkuloğlu, Metin Öztürk, Fırat Uygur, Rıza Morova, Kayhan Berberoğlu ve Ceyda Üçer, Dursun Özbek’in yeni yönetim kurulu listesinde yer alacak. Başkanlık görevine yeniden talip olan Özbek, bugün yapacağı son görüşmelerden sonra listesine üç isim daha katıp adaylığını resmiyete dökecek.

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