İşte KMF'nin yarı finalistleri

Sezonu lider olarak bitiren SuperMassive ve onun ardından ikinci sırada bulunan Team Aurora’nın direkt olarak yarı final biletini almıştı. Dün Team Galakticos’u 3-0 yenen Oyunfor.Crew, Team Auror ile eşleşti. HWA Gaming’i nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen 1907 Fenerbahçe espor ise SuperMassive’in rakibi oldu.
Kış Mevsimi Finali’nde yarı final programı ise şöyle;
8 Nisan 2017: Team Aurora – Oyunfor.Crew (TSİ 14:00)
9 Nisan 2017: SuperMassive – 1907 Fenerbahçe (TSİ 14:00)
Bu eşleşmelerin galibi 22 Nisan’da Volkswagen Arena’da yapılacak büyük finalde karşı karşıya gelecek.