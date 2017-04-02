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İşte KMF'nin yarı finalistleri

League of Legends Kış Mevsimi Finali’nde yarı final eşleşmeleri oynanan maçların ardından belli oldu.

Hürriyet Haber
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Sezonu lider olarak bitiren SuperMassive ve onun ardından ikinci sırada bulunan Team Aurora’nın direkt olarak yarı final biletini almıştı. Dün Team Galakticos’u 3-0 yenen Oyunfor.Crew, Team Auror ile eşleşti.  HWA Gaming’i nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen 1907 Fenerbahçe espor ise SuperMassive’in rakibi oldu.

Kış Mevsimi Finali’nde yarı final programı ise şöyle;

8 Nisan 2017: Team Aurora – Oyunfor.Crew (TSİ 14:00)

9 Nisan 2017: SuperMassive – 1907 Fenerbahçe (TSİ 14:00)

Bu eşleşmelerin galibi 22 Nisan’da Volkswagen Arena’da yapılacak büyük finalde karşı karşıya gelecek.

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