İşte Cenk Tosun'un veliahtı

BEŞİKTAŞ, Everton’a transferi imzaya kalan Cenk Tosun’un boşluğunu yabancı bir forvetle dolduracak. Menajerlerin çok sayıda futbolcu teklifinde bulunduğu siyah beyazlılarda, İslam Slimani, Cyle Larin, Demba Ba ve Vagner Love isimleri ön plana çıktı. Beşiktaş Transfer Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda da en doğru tercihin Slimani olduğu görüşüne varıldı.

İngiltere’nin Leicester City takımında forma giyen Cezayirli futbolcu, 29 yaşında ve 1.88 metre boyunda...

BU SEZON 15 MAÇTA 5 GOL ATTI

LEICESTER City’nin 2016 Ağustos’unda 30.5 milyon Euro’ya transfer ettiği İslam Slimani, bu sezon 15 maçta 5 gol, 1 asist üretti. Cezayirli forvetin, satın alma opsiyonlu olarak 6 aylığına kiralanması bekleniyor.

Başka talipleri de olan Slimani’nin transferinin gerçekleşmemesi halinde Kanadalı Cyle Larin, Senegalli Demba Ba ve Brezilyalı Vagner Love’dan biri alınacak.

ABD Major Lig takımı Orlando ile sözleşmesi sona eren Larin, maliyeti en düşük olan futbolcu. Ancak, henüz 22 yaşında olması ve Avrupa tecrübesinin bulunmaması, Larin’in transfer şansını azaltıyor.

HUDDERSFİELD’A PREMİER LİG’DE BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

SLIMANI, dün takımının Premier Lig’de 3-0 kazandığı maçta Huddersfield’a karşı bu sezonki ilk lig golünü attı. Cezayirli, Sporting Lizbon’daki performans sonrası 2016’da 30.5 milyon Euro’ya Leicester’a satıldı.

İngiliz kulübünde 31 maçta 10 gol atıp, 4 asist yapan 29 yaşındaki golcüye Newcastle ve Watford da talip.



DEMBA BA İLE İLGİLİ ENDİŞELER VAR

ATIBA Hutchinson’un Kanada Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Larin’in, ‘geleceğe yatırım’ amacıyla alınıp, yanına diğer üç yabancı forvetten birinin getirilmesi de gündemde.

Daha önce iki kez Beşiktaş forması giyen Demba Ba’nın transferinin önündeki en büyük engel; sağlık durumu. Sakatlığı ile ilgili endişelerin yanı sıra artık 32 yaşına gelmiş olması nedeniyle bu oyuncu şimdilik beklemeye alınmış durumda.

Aytemiz Alanyaspor’da sergilediği performansla herkesin büyük beğenisini kazanan Vagner Love’ın transferinde ise kulübünün tutumu belirleyici rol oynayacak.

Turuncu yeşilli yönetimin, birçok maçta attığı gollerle takımı kurtaran Brezilyalı futbolcunun gitmesine kolay kolay izin vermesi beklenmiyor. 33 yaşındaki Love bu sezon 16 maçta 11 gol atarken, 3 de asist yaptı.