İstanbul'da Warriors of Turan rüzgarı esti

Gecede Türkiye başta olmak üzere, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan gibi ülkelerden gelen toplam 24 sporcu, 12 maçta sahne aldı.

Mehteran Gösterisi ile başlayan etkinlikte, Türk Dünyasının ünlü sanatçılarının verdiği konserler salondaki heyecanı ikiye katladı. Bu anlamlı geceye ait özel bir beste yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Sanatçısı Leonida Timuş’un bestesi dakikalarca ayakta alkışlandı. Gecede ayrıca "Diriliş Ertuğrul" dizisinin ozanı Adil Şan ve sevilen dizi Çukur’un ‘’Çukurun Dibi’’ adlı eserini yapan sanatçı Tetik de sahne aldı.

Adrenalinin had safhada olduğu organizasyonda, Kazak Dövüşçü Ali Kabdulla ve Türk Dövüşçü Furkan Gözaçık kemer için karşı karşıya geldi. Maçın henüz ilk roundunda Kazak Dövüşçü Ali Kabdulla, Türk Dövüşçü Furkan Gözaçık’ı nakavt edip kemerin sahip oldu.

Büyük Organizasyona Büyük Destek!

Profesyonel MMA kafes dövüşü şöleninin anasponsorluğunu ise Kassanov İnvest Group ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov üstlendi.