İstanbul amatör kümeden Polonya 1. Ligi'ne!
Bu sezon İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Sahilspor’da forma giyen Josiah Chukwudi Chinyere, Polonya 1. Ligi’ne transfer oldu.
Nijeryalı futbolcu, 1. Lig’de lider durumda bulunan Miedz Legnica ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı kulüp imza sonrası, 1999 doğumlu oyuncuyu tecrübe kazanması için 3. Lig’deki ikinci takımına (Miedz Legnica II) gönderdi.
Sahilspor il e şampiyonluk yaşayan Chinyere “İstanbul’da çok güzel günler geçirdim. Sahilspor’u asla unutmayacağım. Amacım Polonya Ligi’nden Avrupa’nın büyük liglerine geçmek” dedi.
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