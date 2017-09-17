İspanya Rusya'yı yıktı, üçüncü oldu

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Leandro Lezcano (Arjantin), Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya)

İspanya: Navarro 2, Rubio 4, San Emeterio, Pau Gasol 26, Rodriguez 16, Marc Gasol 25, Willy Hernangomez, Sastre 1, Oriola 5, San Emeterio 8, Juancho Hernangomez 6

Rusya: Khvostov 8, Shved 18, Fridzon 6, Vorontsevich 10, Ivlev 2, Baburin 3, Antonov 2, Zubkov 8, Mozgov 14, Dmitrii Kulagin 10, Kurbanov 4

1. Periyot: 21-13

Devre: 45-28

3. Periyot: 66-55

Beş faulle çıkan: 37.15 Kurbanov (Rusya)



Maça çok hızlı bir giriş yapan İspanyollar, özellikle boyalı alanda rakibini hırpalayıp ilk çeyreği 21-13 önde geçti. İspanya, devrede de soyunma odasına 45-28 üstün girdi.



Rusya, rakibinin kaliteli pota altı silahlarını sert savunmayla durdurmaya çalışırken çok sayıda faul yaptı ve İspanyollar serbest atış çizgisinden yüksek yüzdeli attı.



Üçüncü periyotta az da olsa toparlanan Rusya, Shved ve Vorontsevich'le yüksek mücadelesini sergilemeye çalıştı. Son 10 dakikaya girilirken tabelada 66-55 İspanya üstünlüğü vardı.



Dördüncü çeyrekte 18 sayı geriden gelip farkı eritmeyi başaran Rusya, boş dönülen hücumlar ve basit top kayıplarından dolayı İspanya'yı yakalayamadı.



Pau Gasol ve Marc Gasol önderliğinde maçı koparmayı bilen İspanya, adını üçüncülüğe yazdırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu.



Rubio diskalifiye edildi

İSPANYA ile Rusya arasındaki EuroBasket üçüncülük maçında İspanyol yıldız Ricky Rubio diskalifiye edildi. Rubio, son çeyrekte ikinci sportmenlik dışı faulünü alınca diskalifiye oldu.



3 bin 573 seyirci geldi

EuroBasket'in üçüncülük karşılaşmasında İspanya ile Rusya'nın oynadığı mücadeleyi 3 bin 573 seyirci takip etti.