İspanya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giyen futbolcuların sahaya çıkacağı İspanya Arjantin karşılaşması, futbolseverlerin yakın markajında yer alacak. Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, İsco, Koke gibi önemli isimlerin sahaya çıkacağı İspanya Arjantin maçı,canlı yayında takip edilecek. Peki, İspanya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
İspanya Arjantin maçı ile hazırlık mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği onlarca oyuncunun forma giyeceği İspanya Arjantin maçı, futbol şölenine tanık edecek. Peki, İspanya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler
İSPANYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hazırlık karşılaşmaları kapsamında İspanya, Arjantin'i konuk edecek. 27 Mart Salı akşamı saat 22.30'da oynanacak olan mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN SON KARŞILAŞMALAR
07/12/52 HAZ İspanya 0 - 1 Arjantin (0 - 0)
05/07/53 HAZ Arjantin 1 - 0 İspanya (0 - 0)
13/07/66 DK Arjantin 2 - 1 İspanya (0 - 0)
12/10/88 HAZ İspanya 1 - 1 Arjantin (1 - 1)
20/09/95 HAZ İspanya 2 - 1 Arjantin (1 - 0)
27/07/96 OLMP Arjantin 4 - 0 İspanya (0 - 0)
17/11/99 HAZ İspanya 0 - 2 Arjantin (0 - 1)
11/10/06 HAZ İspanya 2 - 1 Arjantin (1 - 1)
14/11/09 HAZ İspanya 2 - 1 Arjantin (1 - 0)
07/09/10 HAZ Arjantin 4 - 1 İspanya (3 - 0)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle