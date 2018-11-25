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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.11.2018 - 00:33, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Daha kötü zeminlerde oynamıştık"

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İsmail Kartal: "Daha kötü zeminlerde oynamıştık"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, oyun felsefelerinin bu olmadığını takımının dağınık bir görüntü sergilediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, bu maça iyi hazırlanmalarına rağmen bir gün kala maçın yerinin değişmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Gergin bir ortamda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Bu maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık ama bir gün kala Kayseri'de oynama mecburiyetinde kaldık. 4 saat süren bir otobüs yolculuğu yaptık. Bir gün önce taktik antrenmanımızı yapamadık. Belki bunlar bahane değil ama sonuçta bir etken. Birden bire kendi evimizde oynayamayıp deplasmana geldik. Benim istediğim bir oyun değildi. Tamamen gergin bir ortamda sakin olup, akla dayanan bir futbolla mücadele etmek istiyorduk, sahada bunu gerçekleştiremedik. Maç boyunca dağınık bir görüntü verdik, iyi oynamadık, sonuçta basit goller yiyerek maçı kaybettik. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda böyle görüntüler vermeden hep birlikte bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonrada aynısını yapıp önümüze bakacağız.

- "Dağınık bir görüntü verdik"

Bir gazetecinin "Maçın bir gün önce zeminden dolayı yerinin değişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da Kartal, perşembe günü ve maçtan önceki gün stadı kulüp başkanıyla gezerek yetkililerden zemin hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.
Stat yetkililerinin bundan önceki oynadıkların maçlardan bile daha iyi durumda olduğunu kendilerini ilettiğini aktaran Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben maçtan bir gün önce stada gittim. Stadın görevlisi daha önce oynadığımız, 'Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında daha kötü zeminde oynadınız. Çok daha iyi zeminde top oynayacaksınız bunun garantisini veriyorum size' dedi. Daha sonra federasyondan yetkililer gelerek 'burada futbol oynanamaz' raporu verdi. Kayseri de oynanmasına karar verdi. Bu durumda ne söylenebilir ki. Tekrar maça gelirsek bizim oyun felsefemiz bu değildi, dağınık bir görüntü verdik. İyi değildik, işi bireyselliğe döktük, kompakt kalamadık. Bugüne kadar kazandığımız puanları birlikte oynayarak elde ettik. Sonuçta da mağlup olduk üzgünüz."

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