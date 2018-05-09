Işık’ta dev şölen basketbolla başladı
Ülkemizin en köklü okullarından öğrenci ve mezunlarının katıldığı ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’ 7 Mayıs’ta FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşen açılış ile başladı.
FMV Işık Okulları tarafından 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen Spor Şöleni’ne bu yıl itibariyle sanatsal ve kültürel etkinlikler de eklendi ve etkinlik, ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’ adını aldı. Şölene,38 lise takımı, 18 mezun takımı olmak üzere toplamda 43 asırlık okul katılıyor. Ünlüler basketbol maçıyla gerçekleştirilen açılışta bir konuşma gerçekleştiren FMV CEO’su Koray Tulgar “FMV Işık Okulları olarak öğrencilerimizin önce iyi insanlar ve çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri için 132 yıllık köklü geçmişimizde, akademik ve bilimsel alanlarda başarılı olmalarının yanı sıra; sanat, spor ve kültürle iç içe büyümelerine de büyük önem verdik, vermeye devam ediyoruz.
Düzenlendiği ilk tarihten itibaren yoğun ilgi gören ve gelenekselleşen şölenimizi, İstanbul’un en köklü ve değerli eğitim kurumlarının katılımıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Bu köklü okulların mezun takımlarını da ağırlamaktan ayrı bir keyif duyduk. Öğrencilerimiz spor ve sanat etkinlikleriyle kendilerini keşfederken, hem rekabeti, hem yaratmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşıyor hem de dostluklar kurma fırsatını yakalıyorlar.
Katılan tüm öğrenci ve mezunlara bu önemli etkinlikte bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.
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