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Isaiah Thomas parkelere döndü! İlk maçında...

Boston Celtics'ten gelen Isaiah Thomas, Cleveland Cavaliers forması ile bu sezon ilk kez süre aldı. Cavaliers'in, Portland Trail Blazers'ı 127-100 yendiği maçta Isaiah Thomas ilk çeyreğin ortalarında alkışlar arasında oyuna girdi ve bütün seyirciler ayağa kalktı.

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Thomas 7 dakika sonra çıkana kadar 8 sayı attı, 1 de asist yaptı. İlk yarı bittiğinde ise istatistik hanesinde 11 sayı, 2 asist yazılıydı. Formasından çekildiği pozisyonu değerlendirmeyen hakemlere gösterdiği tepkiden dolayı bir de teknik faul aldı. İkinci yarıda da süre alan Isaiah Thomas maçı 19 dakika, 17 sayı (2/4 serbest atış, 3/8 üçlük, 3/4 iki sayı),3 asist, 2 top kaybıyla tamamladı.

LeBron James 24 sayı, 4 top çalma, 6 ribaund, 8 asist,, Kevin Love19 sayı (4/5 üçlük), 7 ribaund, Jae Crawder 17 sayı (4/8 üçlük), 3 asist, 2 top çalma, 2 ribaundle oynadı. Cedi Osman son 6 dakikada oyuna girdi, top kullanmadı, 1 ribaund, 1 asist üretti.

Portland Trail Blazers'ta sakatlıktan 5 maç sonra dönen Damian Lillard 25 sayı (6/9 üçlük), 6 asist, Jusuf Nurkic 23 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, CJ McCollum 19 sayı (3/6 üçlük), 4 asist, 5 ribaundla mücadele etti. (BasketFaul)

ClevelandBasketbolNBA

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