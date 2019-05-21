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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.05.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

İrem Yaman kimdir ve kaç yaşında?

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İrem Yaman kimdir ve kaç yaşında?

Tekvando alanında önemli başarılara imza atan İrem Yaman, son günlerde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Tekvandoya 8 yaşında başlayan İrem Yaman, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. İrem Yaman'ın dünya şampiyonlukları bulunmaktadır.

İrem Yaman, 4 Ağustos 1995’te Ankara’da doğdu. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk ,orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren olimpiyat şampiyonu olmak isteyen İrem Yaman annesinin teşvikiyle 8 yaşında Taekwondo’ya başladı. Aynı dönemde babası Hasan Yaman’ın Taekwondo hakemliğini bırakıp İrem Yaman’ı çalıştırmaya başlamasıyla profesyonelliğe adım atmış oldu.

2013-2016 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ilk kez katıldığı Ümitler Avrupa şampiyonasında 1. Olarak kendi kariyerindeki ilk uluslararası dereceye ulaşmış oldu. 2015 yılında Rusya’nın Chelyabinsk kentinde yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olmuştur.2018 yılında Çin’de düzenlenen Grand Slam da şampiyon olan ilk Türk kadın sporcudur. Kadınlarda üst üste 2 Avrupa ve Grand Prix Şampiyonu olan tek kadın sporcu ünvanına sahiptir. 2018 yılında Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu seçilmiştir. Hala Selçuk Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitime devam etmektedir. Hedefi kariyerinde tek eksik bulunan Olimpiyat Madalyasını kazanmaktır.

 

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