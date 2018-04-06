İpler Yunan takımının elinde! Olympiakos isterse...
Dün oynanan maçlar sonunda, Euroleague play-off eşleşmeleri büyük ölçüde şekillendi. Kalan 3 yer, 2 eşleşme için ipler Olympiakos'un elinde!
Dün akşam Panathinaikos, uzatma sonunda Olimpia Milano'yu geçti. Anadolu Efes, Vitoria deplasmanında kazandı ve Barcelona da Khimki'yi yendi.
Bu sonuçlar sonrasında, "CSKA Moskova - Khimki" ve "Fenerbahçe Doğuş - Vitoria" eşleşmeleri kesinleşti.
Kalan 3 yer, 2 eşleşme için ihtimallere göz atalım...
- Bu akşam Olympiakos, Zalgiris'i yenerse, "Real Madrid - Bamberg" maçının sonucunu beklemeden Zalgiris ile eşleşecek.
- Olympiakos kaybederse, Real Madrid normal sezonu 5. sırada bitirecek. Panathinaikos ev sahibi avantajı elde edecek.
- Olympiakos'un maçı saat 19:00'da başlayacağı için, 22:00'deki "Real Madrid - Bamberg" maçında, karar verme sırası Real Madrid'e geçebilir.
- Olympiakos kaybederse; Real Madrid isterse Bamberg'i yenip Panathinaikos'la, isterse de Bamberg'e kaybedip Olympiakos'la eşleşebilir.
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