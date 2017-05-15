İntihar oyununun yaratıcısından itiraf!

Mavi Balina’nın 21 yaşındaki yaratıcısı Philipp Budeikin çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul ederken, kurbanlarını “biyolojik atıklar” olarak tanımladı.

Oyunda gençlere verilen görevler arasında kendilerine acı çektirmeleri başta olmak üzere pek çok talimat veriliyor. En son görevde ise oyunculardan intihar etmeleri isteniyor.

Rusya’da 16 genç kız bu yolla hayatına son verilirken, son göreve gelen bir oyuncunun ihbarı sonrası savcılık harekete geçti. Şu anda hapishanede olan Budeikin’in yaklaşık 150 kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor.