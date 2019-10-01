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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

InGame Group ve Ay Yapım’dan dev iş birliği

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InGame Group ve Ay Yapım’dan dev iş birliği

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından sevilen Zula ve Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur aynı projede bir araya geliyor. Dizi ve oyun sektörünü buluşturan Türkiye’de ilk örnek niteliğindeki proje, hem oyun hem de dizi dünyası takipçilerine benzersiz bir deneyim sunarken, eğlence sektörüne de yepyeni bir ivme kazandıracak.

Üç sezondur adını zirveye yazdıran ve dünyada farklı coğrafyalarda pek çok ülkede beğeniyle izlenen Ay Yapım imzalı sevilen dizi “Çukur” ile InGame Group tarafından geliştirilen, 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 26 milyonun üzerinde oyun meraklısı tarafından oynanan MMOFPS oyunu “Zula”, bir ilke imza atıyor.

InGame Group ve Ay Yapım’ın iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 1 Ekim’den itibaren Çukur Haritası Zula’da yer alacak. 1 Kasım’dan itibaren ise dizinin iki sevilen karakteri “Cumali Koçovalı” ve “Azer Kurtuluş”un, oyuna dahil edilmesiyle, Türkiye ve yurt dışındaki milyonlarca Zula oyuncusu, Çukur heyecanını Zula içinde yaşayabilecek.

Eğlence sektörünün iki fenomen içeriğini bir araya getiren Zula ve Çukur iş birliğinin kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışında da büyük ses getirmesi bekleniyor.

İş birliği kapsamında, Zula severler Çukur Haritası, yepyeni Çukur ürünleri ve yeni karakterler ile oyun zevkini ve deneyimini daha üst seviyeye çıkarırken, Çukur izleyicisi de dizi keyfine oyun heyecanını eklemiş olacak.

Türkiye’de bir ilk!

Oyun ve dizi sektörünü bu kapsamda birleştiren ilk niteliğindeki projenin ayrıntıları, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, Çukur dizisi oyuncuları Necip Memili ve Cihangir Ceyhan’ın katıldığı basın toplantısında  açıklandı. Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Türkiye’nin dünya çapındaki oyuncu şirketi olma hedefiyle 7 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“InGame Group, Türk mühendislerce tasarlanan yerli oyun Zula ile bugün Türkiye’de ve dünyada 26 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Türkiye'nin yanı sıra 3 farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oynanan oyunlar üretiyoruz.

Merkezine oyunu değil, oyuncuyu alan ve yatırım hedeflerini buna göre planlayan InGame Group, bünyesindeki oyun sektörünün farklı alanlarında uzmanlaşan 4 şirketiyle yeni projeler üretmeye ve yatırımlar gerçekleştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Günümüzde izleyicilerin beklentisi daha çok heyecan ve deneyim. Oyunda da, dizide de gençler daha çok interaktif uygulama ve daha çok heyecan istiyor. Tek bir içeriğin tekdüze dünyası gençlerin yol haritasından siliniyor. Biz de Zula ve Çukur gibi Türkiye’nin iki önemli markası olarak bu alanda bir ilke imza atıyoruz. Online eğlence ve klasik medya eğlencesi arasındaki fark kapanıyor. Her iki dünyanın popüler karakterleri ve içerikleri birbirlerine misafir olmaktan çıkıyor artık aynı evi paylaşıyorlar. Bunun ilk örneği Türkiye’de Zula ve Çukur projesinde deneyimlenecek, Çukur heyecanı Zula’da yaşamaya devam edecek.

Önümüzdeki yıllarda oyun sektörü ve sinema endüstrisinin iç içe girdiğine çok daha fazla şahit olacağız. Oyun ayrı bir disiplin olmaktan çıkıp, diziden sinemaya müziğe tüm eğlence sektörünün içine nüfuz edecek. “

InGame Group ve Ay Yapım’dan dev iş birliği

Ay Yapım’ın oyun sektörüne ilk adımı

Dünyada yükselen trendler doğrultusunda uzun zamandır oyun pazarında yer almayı planlandıklarını belirten Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay  da, bu işbirliğinin kendileri için büyük ve önemli bir adım olduğunu belirtti. İçerik ve oyun dünyası gibi birbiriyle uyumlu iki sektörün bir araya gelmesinin önemine değinen Kerem Çatay, “Ürettiğimiz diğer diziler gibi Çukur da dünyada birçok ülkede izleyiciyle buluşuyor. Dizi ve oyun sektörleri, Türkiye’ye hali hazırda yüksek katma değer sağlayan sektörler. Bu işbirliğinin hem her iki sektöre hem de ihracata katkı sağlayacağına inanıyorum. Ay Yapım için bu bir ilk adımdır, bundan sonra da oyun dünyasına yönelik projelerimiz olacak.” cümleleriyle düşüncelerini ifade etti.

Çukur heyecanı şimdi Zula’da

Çukur’un sevilen karakterlerinden Cumali Koçovalı’yı canlandıran Necip Memili de, “Zula’nın tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından keyifle oynanan bir oyun olduğunu biliyorum. Bu nedenle bu projenin parçası olmak, dizideki canlandırdığım karakterin bir oyun karakterine dönüşmesiyle bir ilke imza atmak gerçekten heyecan verici. Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler” dedi.

Çukur’a geçtiğimiz sezon giren ve kısa sürede sevilen karakterlerinden biri haline gelen Azer Kurtuluş’u canlandıran Cihangir Ceyhan ise “Küçüklüğümde atari salonlarında çok vakit geçirdim. Yani ben de bir oyuncuyum. Bu nedenle bir oyun karakterine hayat vermek ve Zula oyuncularının oyun deneyiminin bir parçası olmak bana müthiş geliyor. Dizideki heyecan oyunda da devam edecek, dizinin hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki takipçileri Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler” dedi.

 

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