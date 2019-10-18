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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
18.10.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

ING, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu!

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ING, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve ING Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile ING, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, ING Türkiye yöneticileri, TBF temsilcileri ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Törende, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2014 yılından bu yana Türkiye Basketbol Ligi'nin ana sponsorluğunu üstlenen ING Türkiye, bu anlaşma ile 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 sezonları dahil olmak üzere, üç sezon boyunca Basketbol Süper Ligi (BSL), All-Star Maçı ve Play-Off'lar için isim sponsorluğunu da üstlendi.

TÜRKOĞLU: KAHRAMAN ORDUMUZA MİNNET DUYGULARIMIZI BELİRTMEK İSTİYORUM

İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizi terör tehdidine karşı korumak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimize ve kahraman ordumuza minnet duygularımızı ve kalpten desteğimizi belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde olumlu bir noktaya gelen bu operasyonda, bizleri tekrar sporun duygusal çatısı altında birleştiren, ay-yıldızlı formalarıyla, cephedeki askerlerimize selam gönderen sporcu kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ING Türkiye ile iş birliklerini duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirten Türkoğlu, "Basketbolumuzun en değerli ligi konumunda olan Basketbol Süper Ligimizin yeni sponsoru, geçtiğimiz yıllardan beri basketbol yatırımlarını artırarak devam ettiren ING Türkiye ile iş birliğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren basketbolu büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Son üç yılda basketbol dünyamıza 20'den fazla yeni sponsor kazandırdık. Bu sayede, basketbol tarihinin en yüksek anlaşması olan yayın hakları anlaşmamız dahil olacak şekilde, 200 milyon TL'den fazla gelir yaratmış bulunuyoruz. Bu anlaşmanın da basketbolun izlenme düzeyine çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bugünden başlayarak; 2021-2022 sezonunun sonuna kadar ING Basketbol Süper Ligi adı ile hayatına devam edecek ligimizde, rekabet ve heyecan, bildiğiniz gibi hiç eksik olmuyor. ING Türkiye'nin çok özel projelere imza atacağına eminim. ING Türkiye bizim için yeni bir ortak değil, yıllarca Basketbol Süper Ligi'ne ana sponsor olarak destek verdiler. Aldıkları olumlu dönüşler sayesinde şimdi isim sponsorumuz olarak geri dönüyorlar.  ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm takımlarımıza, hem ligimizde hem de Avrupa'daki karşılaşmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÖKGÖZ: BASKETBOLUN ÖZELLİKLERİ, BİZİ TANIMLAYAN SIFATLARLA UYUMLU

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz ise törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Basketbol; cesur, dinamik, her an değişikliklere açık olan bir oyun. Bu özelliklerin, ING Türkiye olarak bizi tanımlayan sıfatlarla uyumlu olduğuna inanıyoruz. Uluslararası başarılara imza atan, güçlü bir potansiyele sahip Türk basketbolunun gelişimine böyle kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla destek sunmaktan dolayı gururluyuz."

ING, Basketbol Süper Liginin isim sponsoru oldu

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