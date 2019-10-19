ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 81 - Türk Telekom: 72

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 81 - Türk Telekom: 72
GeriBasketbol ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 81 - Türk Telekom: 72
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
19.10.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 81 - Türk Telekom: 72

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 81 - Türk Telekom: 72

ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 81-72 yendi.

Karşılaşmaya White ve Lojeski'nin basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ'a, Türk Telekom Hunter, Wiltjer ve Campbell'in üst üste 4 üçlüğüyle karşılık verince 5. dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Campbell'in bireysel performansıyla 7. dakikada 18-14'lük üstünlük kuran Türk Telekom'a, Williams ve Mejia ikilisinin hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, çeyreği 20-18 galip kapattı.

İkinci çeyreğin ilk dakikaları iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken 13. dakikayı konuk ekip Türk Telekom'un 25-22 önde geçti. Metin Türen ve Şafak Edge'nin sayılarıyla tempoyu arttıran Ankara ekibi, 16. dakikada farkı 9'a (24-33) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda kontrollü bir şekilde hücum ve savunma oyunlarına devam eden Türk Telekom, soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

Üçüncü periyota daha diri bir görüntüyle başlayan TOFAŞ, Williams ve Lojeski'nin basketleriyle 22. dakikada skoru lehine çevirdi: 42-39. İki takımın birbirine uyguladığı sertliğin dikkati çektiği çeyrekte, 24 saniyeleri daha sabırlı ve iyi kullanan Türk Telekom final periyotuna 62-60 üstün girdi.

Son çeyreğin başlarında özellikle boyalı alanda etkili olarak Muhsin Yaşar'dan skor katkısı alan TOFAŞ, 7-0'lık seriyle 32. dakikada tabeladaki durumu 67-62 lehine çevirdi. Bu dakikadan itibaren skor üstünlüğünü seyircinin de yoğun desteğiyle koruyan ve kontrolünü elinde tutan TOFAŞ, karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kerem Baki

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 2, Dj White 5, Mejia 15, Lojeski 16, Williams 14, Muhaymin Mustafa 2, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 9, Phillip 8, Muhsin Yaşar 8

Türk Telekom: Hunter 12, Polat Kaya, Fall 12, Wiltjer 18, Campbell Jr 7, Johnson 4, Muhammed Mustafa Baygül 5, Metin Türen 9, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran

1. Periyot: 20-18

Devre: 34-39

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 81 - Türk Telekom: 72
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan altyapı hamlesi
Belen'de taraftarlar birbirine girdi
Marius Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etti