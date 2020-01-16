ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.

Basketbolseverler organizasyonda all-star maçının yanı sıra 3 sayı, smaç yarışmaları, Ben Fero konseri ve birçok etkinliği izleme fırsatı bulacak.

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