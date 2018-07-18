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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol
DHA
18.07.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

İnegöl Belediyespor, smaçör Kemal Kıvanç Elgaz’ı transfer etti

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İnegöl Belediyespor, smaçör Kemal Kıvanç Elgaz’ı transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş’tan smaçör Kemal Kıvanç Elgaz’ı transfer etti.

TVF Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden İnegöl Belediyespor transferlerine devam ediyor.

Bursa temsilcisi bu kez Afyon Belediye Yüntaş’tan smaçör Kemal Kıvanç Elgaz’ı kadrosuna kattı.

Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Transferlerimizi tamamlayarak takımımızı hazır hale getiriyoruz. Belediyespor hedefleri olan geçmiş yıllarda ülkemize Balkan Kupasını kazandıran bir takımımız. Bu sene yine Avrupa hedefiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Bugün 4 numara smaçör mevkisinde oynayan Kemal Kıvanç Elgaz kardeşimizle anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi 1986 doğumlu 1.98 boyunda. Geçen sezon Afyon Belediyespor’da oynamıştı. Bu sezon terini inşallah İnegöl Belediyespor’umuz için dökecek. Kendisi Galatasaray altyapısından yetişen, 128 kez milli olmuş bir oyuncumuz. Başarılı bir sezon geçirmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Kendisine şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Kemal Kıvanç Elgaz ise, "Öncelikle bu fırsatı bu şansı bana tanıdıkları için kulüp başkanımıza, yöneticilerimize ve herkese teşekkür ediyorum. İnegöl voleybolun artık mihenk taşlarından biri oldu. Burada ter akıtmak, burası için mücadele etmek benim için onur verici olacaktır. İnşallah üzerime düşeni en iyi şekilde gerçekleştiririm. Benden bekleneni layıkıyla yerine getiririm. Bu sene kupalarımıza yenilerini katarız inşallah. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Elgaz, daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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