İlyasova, Enes Kanter'i yere serdi... Dönüp bakmadı

NBA'de oynanan maçta milli temsilcimiz Ersan İlyasova, FETÖ üyesi Enes Kanter'i yaptığı blokla yere serdi. Philadelphia Sixers - New York Knicks arasındaki mücadeleyi Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia Sixers 118-101 kazandı.

DÖNÜP BAKMADI BİLE

Ersan İlyasova, Enes Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Enes Kanter'in yere yıkılışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve "Ersan'dan FETÖ'cüye Osmanlı Tokadı" yorumları yapıldı.

Enes Kanter Almost Breaks His Back After Scary Hard Fall and Stays in the Game!: https://t.co/8hMJ73uoew via @YouTube