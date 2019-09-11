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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol "İlklerin kadını" Yasemin Adar'ın tek düşüncesi şampiyonluk
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Futbol
11.09.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

"İlklerin kadını" Yasemin Adar'ın tek düşüncesi şampiyonluk

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"İlklerin kadını" Yasemin Adar'ın tek düşüncesi şampiyonluk

Elde ettiği şampiyonluklarla Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran milli sporcu Yasemin Adar, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.

"İlklerin kadını" milli güreşçi Yasemin Adar, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üst üste 4 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve tek Türk dünya şampiyonu kadın güreşçi olan Yasemin, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Her zaman birinciliği hedeflediğinin altını çizen 27 yaşındaki milli güreşçi, "Dünya Şampiyonası'nda hedefim yeniden şampiyon olmak. 2017 yılında dünya şampiyonluğunu tattım. 2018'de dünya ikincisi oldum, burukluk vardı. Çünkü şampiyon olmak için gitmiştim. Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olmak istiyorum. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Macaristan'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final maçını kaybettikten sonra göz yaşlarına hakim olmayan Yasemin, "Birinciliklere alıştığım için artık ikincilik, üçüncülük başarı olarak bizi mutlu etmiyor." dedi.

Yasemin, 2019 Dünya Şampiyonası'nda olimpik sıkletlerde madalya maçına çıkan sporcuların olimpiyat vizesi alacağına işaret ederek, "Avrupa ve dünya şampiyonası madalyalarına sahibim. Sadece olimpiyat madalyam kaldı. Onu da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'de altın madalya kazanarak bir ilki daha başarmak istediğinin altını çizen Yasemin, "Hedefimiz tabii ki her zaman ilkleri yaşamak ve ülkeme yaşatmak." şeklinde görüş belirtti.

Kadınlara "pes etmeyin" mesajı

Yasemin Adar, kadın güreşinin son dönemde iyi bir ivme yakaladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Kadın güreşi 2016 Rio Olimpiyatları'ndan itibaren çok büyük bir ivme kazandı. Üzerine koyarak gidiyoruz. İki yıldır takım halinde Avrupa üçüncüsü oluyoruz. Artık sürekli madalyalarla dönüyoruz. Kötü sporcumuz yok, hepsi çok iyi. Takım halinde çok iyi durumdayız. Dünyada ilk 6'ya girebilen bir ülkeyiz. Bu da bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor."

Kazandıkları madalyalarla "kadından güreşçi olmaz" ön yargısının kırılmasına katkı sağladıklarını dile getiren Yasemin, "Eskiden başarı olmadığı için toplumda böyle bir ön yargıyla karşılaşıyorduk. Kendim de karşılaştım ama artık başarı geldiği için toplumumuz bizi biliyor. Hatta sosyal medyadan çok güzel mesajlar alıyorum. Bizi sonuna kadar desteklediklerini söylüyorlar." diye konuştu.

Güreşte ilklere imza atan Yasemin, kadınlara da seslenerek, "Hayatlarınız için mücadele etmeye devam edin, asla pes etmeyin." mesajını verdi.

"Tüylerim diken diken oluyor"

Yasemin Adar, madalya aldığında çok gururlandığını vurgulayarak, "Tüylerim diken diken oluyor. Şampiyon olduğumuzda bayrakla zafer koşusu yapıyoruz. O koşuyu yaparken bulutların üzerinde süzülüyor gibi hissediyorum. Ne kadar güçlü olduğumu, neleri başarabileceğimi hem kendime hem de ülkeme ispatlamış oluyorum. Bir kadın olarak bununla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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