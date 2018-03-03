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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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03.03.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

İlke Özyüksel'den bronz madalya

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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, sezonun ilk yarışında 5 ayrı branşta topladığı 1325 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Altınordu Kulübü'ne kısa bir süre önce transfer olan milli sporcu için kulübünden yapılan açıklamada, İlke Özyüksel'in kürsüde asker selamı vererek madalyasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere adadığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İlke Özyüksel, hayatının en zor yarışmalarından birisini geride bıraktığını belirterek, "Bu madalyayı almak için inanılmaz bir mücadele verirken Afrin'de şehit düşen 8 ağabeyimin, kardeşimin haberini aldım. Madalyayı onların ruhlarına ve ailelerine gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK MİLLİ SPORCUYU KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Mısır'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında bronz madalya kazanan İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında üçüncü olarak bronz madalya kazanan İlke Özyüksel'i başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Spor hayatında elde ettiği madalyalara bir yenisini daha ekleyen Milli Sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Sporcumuzu, kürsüde asker selamı vererek, madalyasını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere adamasından dolayı da ayrıca kutluyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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