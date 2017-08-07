İlk kez bir kadın ciritçimiz Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda cirit atma branşında 63.87'lik derecesiyle finale yükselen Eda Tuğsuz'un antrenörü Fatih Avan, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Dünya Atletizm Şampiyonası cirit atmada finale yükselen ilk Türk kadını olma unvanına ulaşan Eda'nın 20 yaşında olduğunu hatırlatan Avan, "Daha önce kendi spor kariyerimde bu tarz büyük organizasyonlarda yer aldım. Bu tip organizasyonlar, sporcuyu gerer. Ben Eda'yı tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyonda soğukkanlılıkla mücadele etti. Daha 20 yaşında bunları yapabilmesi çok güzel. Ülkemiz adına gururluyuz. Final, bizim için sürpriz olmadı. Eda da ben de bu başarıyı bekliyorduk. Eda, madalyaya aday bir sporcudur. Ama alamasa bile bize finali hediye etti. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

BÜYÜK POTANSİYELİ VAR

Eski cirit atma milli rekortmeni olan Avan, Eda'nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Eda, bu yıl İslam oyunlarında 67.27 atarak dünyada lider olmuştu. Daha sonra kendisinden yaşça büyük sporcular, onu geçtikten sonra 3'üncü sıraya gerilemişti. Eda için liderlik bir şey ifade etmiyor. Eda kapasitesi çok yüksek olan bir sporcu. Yıllar geçtikçe, tecrübesi arttıkça, daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar'ın çok büyük katkıları oldu. Başkanlıktan ziyade bir abi gibi bizim yanımızda oldu. Ayrıca Eda'nın kulübü Fenerbahçe ve amatör sporlar sorumlusu Fikri Çetinkaya'ya da çok teşekkür ederim. Biz de onların bu desteğini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu



