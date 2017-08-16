İLK DENEYİMİNİZİ HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Hoffenheim’a konuk olacakları Şampiyonlar Lig Play-Off karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında bir muhabirle ilginç bir diyalog yaşadı. Klopp, kadın muhabirin “İlk deneyiminizi hatırlıyor musunuz?” sorusunu “ilk cinsel ilişki deneyimi” olarak algılamışcasına bir şakayla yanıtladı.
Klopp, “Elbette. İyiydi. Yani, ‘ilk seferinizi’ en son ne zaman insanların içinde konuştunuz? Umarım Hoffenheim karşısında benim ilk seferimden daha iyi bir performans sergileriz” derken salondaki tüm gazeteciler kahkahalara boğuldu.
Muhabir sorusunu “İlk Şampiyonlar Lig maçınızı kastettim, 35 maç önce” şeklinde netleştirirken Klopp, “Ben sorunuza anladığım şekilde cevap veriyorum” dedi ve muhabirin sorusunu geçiştirdi.