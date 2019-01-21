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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.01.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

İlhan Cavcav kimdir? Vefat yıl dönümünde anılıyor

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İlhan Cavcav kimdir? Vefat yıl dönümünde anılıyor

Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı ve Türk futboluna damga vuran bir isim olan İlhan Cavcav, vefatının ikinci yıl dönümünde anılıyor. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak un sektöründe iş hayatına atılan ve fabrikatörlüğe kadar ulaşan İlhan Cavcav, bu başarısını 'futbol sahalarına' da taşımayı bildi. Peki, İlhan Cavcav kimdir?

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yüksek bonservis ücretleriyle sattığı oyuncular nedeniyle un tüccarlığının yanına "futbol tüccarı" unvanını da eklemeyi başaran Cavcav, transfer hikayeleri, teknik direktör değişiklikleri ve verdiği demeçlerle futbol tarihinin "nevi şahsına münhasır" simalarından biri oldu. İşte, İlhan Cavcav hakkında detaylar...

İLHAN CAVCAV'IN HAYAT ÖYKÜSÜ

Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğindeki Kosova'nın başkenti Priştine'den 1910'da göç eden bir ailenin çocuğu olan İlhan Cavcav, 4 Ekim 1935'te Ankara Hamamönü'nde doğdu. Ankara 10. Yıl İlkokulunda eğitimine başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca babasının işlettiği değirmende çalıştı.

Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesinde eğitimini sürdüren İlhan Cavcav, ailesine yardım etmek için iş hayatına atıldı ve öğrenimini bırakarak 14 yaşında aile şirketinin veznesinde sonra da muhasebesinde görev aldı.

Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi profesyonel futbolcular bulunan İlhan Cavcav'ın bu alandaki kariyeri, Mamak Maskespor'da görev yapan "Cici" Necdet tarafından keşfedilmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Mamak Maskespor kadrosuna katıldı ve savunmada görev yaptı.

Mamak Maskespor'dan sonra gittiği PTT Futbol Kulübünde oynarken 19 yaşında profesyonellik teklifi alan Cavcav, kabul ederek Bahçeli Gençlikspor'a transfer oldu.

Yeni takımının formasıyla ilk maçını PTT'ye karşı oynaması beklenen İlhan Cavcav, "eski takımına duygusal davranabileceği" gerekçesiyle maçta kendisine görev verilmeyince futbolu bırakma kararı aldı.

SU DEĞİRMENİNDE BAŞLAYAN İŞ HAYATI

İş hayatına su kenarına kurduğu değirmenle başlayan Cavcav'ın "un macerası", fabrikatörlüğe kadar devam etti. Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan sonra kendisini tamamen işine adayan İlhan Cavcav, 1960 yılında aile şirketinden de ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. Cavcav, Konya yolunun kenarındaki Ankara Un Sanayinin bulunduğu arsayı 1967'de satın aldı ve hayatını kaybedene kadar başında olduğu un fabrikasını kurdu.

İLK BAŞKANLIK KARİYERİ

İş insanı olarak Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girmeyi başaran İlhan Cavcav, başkanlık kariyerine başladığı Hacettepe ile yeniden futbola döndü. Doğduğu Hamamönü Mahallesi'nin takımı Hacettepe'nin başına 1975'te geçen Cavcav, mor-beyazlı takımın küme düşmesini engelleyemeyince istifa etti.

Yahya Demirel'in 1977 yılında başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav, kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce kısa süre için görevden ayrıldı.

Gençlerbirliği'ne 1981 yılında yeniden başkan olan İlhan Cavcav, 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı-siyahlı ekip için kolları sıvadı. Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren Cavcav, takımının 2. Lig'de devam etmesini sağladı.

Birinci Lig'e (Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, ligde mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götürmeyi başardı.

İlhan Cavcav, başkanlığı süresince kulübe, donanımlı, modern tesisler de kazandırdı.

Ucuza aldığı ya da altyapısında yetiştirdiği genç ve yetenekli futbolcuları, diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satma politikasıyla adından söz ettiren duayen başkan, borçsuz kulüp yönetimi anlayışıyla örnek oldu.

"ÇARE" TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ

Duayen başkan İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde sürekli teknik direktör değiştirmesiyle de çok konuşuldu.

"Teknik direktör değişikliğini" bir taktik gibi kullanan İlhan Cavcav, görev süresinde 42 farklı teknik adamla çalıştı.

Başkanlık koltuğunda oturduğu 37 yılda 56 kez teknik adam değişikliğine giden İlhan Cavcav, bu süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi.

Cavcav, Kulüpler Birliği Vakfının kurulmasına da öncülük etti.

Birliğe 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlık yapan Cavcav'a Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı unvanı da verildi.

REAL MADRİD'E FUTBOLCU SATTI

Yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile giden İlhan Cavcav'ın, yöneticiliği süresince yaptığı transferler ses getirdi.

Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye "astronomik" bir rakama veren Cavcav, Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu.

Afrika kıtasındaki ülkelerde maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Kamerunlu Nijitap Geremi'yi İspanya'ya giderek Real Madrid'e 5 milyon dolara "satmayı" başaran Cavcav, bu macerasını her fırsatta anlattı.

İngilizce ya da İspanyolca bilmediği için garsondan istediği peçeteye "5 milyon dolar" yazarak pazarlığa son verdiğini anlatan Cavcav, geliri tesisleşmeye yönlendirdi.

4 BÜYÜKLERE 34 TRANSFER

"Futbol tüccarı" olarak anılan İlhan Cavcav, başkanlığı süresince sadece 4 büyük takıma 34 futbolcu sattı. İlhan Cavcav döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer olan sporcular şunlar:

Fenerbahçe: Deniz Barış, Erkan Sözeri, Gökhan Gönül, İlhan Eker, İsmail Güldüren, Kemalettin Şentürk, Metin Diyadin, Orhan Şam, Serkan Balcı, Tarık Daşgün, Uğur Boral, Ümit Özat

Beşiktaş: Ahmed Hassan, Ali Eren Beşerler, Ali Günçar, Ali Tandoğan, Baki Mercimek, Mustafa Pektemek, Okan Koç, Rahim Zafer, Souleymane Youla, Tolga Doğantez, Tuna Üzümcü, Veysel Cihan

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Ergün Penbe, Osman Coşkun, Ümit Karan

Trabzonspor: Aykut Demir, Ayman Abdulaziz, Fredrik Risp, Giray Kaçar, Isaac Promise, Soner Aydoğdu

SON TRANSFER HASTA YATAĞINDA

Kırmızı-siyahlıların onursal başkanı İlhan Cavcav, sağlık sorunları yaşadığı dönemlerde de kulübü için çalışmaktan geri durmadı. Cavcav, Gençlerbirliği'nin Atletico Paranaense Kulübünden transfer ettiği Renato Escobar Baruffi'nin (Bady) 2,5 yıllık sözleşmesini tedavi gördüğü hastanede imzaladı. Bady, İlhan Cavcav'ın transferine imza attığı son yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

81 YAŞINDA VEFAT ETTİ

İlhan Cavcav, düşmeye bağlı olarak kafasında meydana gelen travma nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde makineye bağlandı. Yaşlılığa bağlı hastalıkları da bulunan Cavcav, 22 Ocak 2017'de hayata veda etti. Futbol kamuoyunun yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninin ardından İlhan Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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