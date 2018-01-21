İki efsane parkeye çıktı

CSKA Moskova Basketbol Takımı, 1928 yılında doğan ve 2005’te vefat eden efsane Rus koç Alexander Gomelsky’nin 90. yaş günü şerefine bir efsaneler maçı düzenledi.

Bu özel maça Türkiye’den Mirsad Türkcan ve İbrahim Kutluay davet edildi. İkili, Moskova’da oynanan mücadelede, ‘Mavi Takım’ formasıyla parkeye çıktı.

Karşılaşmayı, 56-50’lik skorla, ‘Kırmızı Takım’ kazandı. Mücadelenin en skorer isimleri ise, ürettikleri 16’şar sayıyla, ‘Kırmızı Takım’dan Kudelin ve Panov oldu.

Papaloukas, Siskauskas, Mirsad Türkcan ve İbrahim Kutluay gibi isimlerin forma giydiği Avrupa’nın efsane yıldızlarından oluşan, ‘Mavi Takım’ı kısa süre önce emekli olduğunu açıklayan Dusan Ivkovic idare etti.

Rus yıldızlardan kurulu, ‘Kırmızı Takım’ı ise sembolik olarak Rus koç Stanislav Eremin yönetti.

Türkcan, Kutluay ve diğer efsane eski basketbolcular, kendilerine büyük ilgi gösteren CSKA Moskova taraftarları ile bol bol fotoğraf çektirdiler.