İki Avustralyalı çıktı meydane…

Avustralya’nın Brisbane kenti yakınlarında 28 yıldır düzenlenen Abbey Orta Çağ Festivali on binlerce insanı çekerken, buranın en çok ilgi çeken organizasyonlarından biri yağlı güreşler... Her yıl birçok Avustralyalı, kispet giyip yağlanıp ata sporumuzu icra ediyor. Bu etkinliğe ön ayak olan isimse, Türk asıllı bir Avustralya vatandaşı olan Dr. Zafer Saraç...

Konuyla ilgili bilgi veren Dr. Saraç, “Abbey Festivali’nde, orta çağ kültürü üzerine çalışma yapan birçok kulüp etkinlikler düzenlemekte. Yağlı güreşleri de, 1999’da tarafımdan kurulan ‘The Janissary Barracks’ (Yeniçeri Ocağı) kulübü düzenlemekte. Hepsi Türk tarihi öğreten veya araştıran 20 aktif üyesi olan Yeniçeri Ocağı’ndaki tek Türk benim. Abbey’de yağlı güreşin dışında Türk okçuluğu, Türk kahve kültürü, minyatür sanatı gibi etkinlikler de düzenlemekteyiz” dedi.

Yağlı güreşlerin festivalde büyük ilgi gördüğünü ve bazen 30 bin kadar izleyici çektiğini belirten Saraç şöyle devam etti: “Güreşenlerin çoğu Avustralyalı. Çayıra çıkmadan önce kendilerine kısa bir kurs veriliyor. Bazen yağlanıp çayıra çıkmak isteyen yerel Türkler de bize katılıyor. Ancak her isteyeni güreştiremiyoruz. Çayıra çıkmak isteyenlerin Yeniçeri Ocağı gibi yerel bir tarih kulübüne üye olması, ayrıca sağlık sigortasına sahip olması gerekiyor.”

Güreşlerin şov amaçlı yapıldığını belirten Zafer Saraç, bununla beraber ‘insan doğası gereği’ katılımcıların çayıra çıkıp güreşmeye başladığında kıran kırana güreşmeye başladığını da ekliyor.

Yeniçeri Ocağı, pehlivanların giydiği kispetleri de Türkiye’den getirtiyor. İlk zamanlarda kulüp, kendi imkanları ile amatörce kispetler diktirirken artık Türkiye’deki pehlivanların giydiği profesyonel kispetler kullanılıyor. Ocağın her boy ve ölçüde kispeti mevcut.